Бишкек, 1 апреля, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Ремни безопасности порвались на одном из аттракционов в парке Панфилова в Бишкеке, в результате с высоты упала девушка, сейчас она в реанимации. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба мэрии города.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Инцидент произошел вечером 31 марта. По словам городской администрации, перед началом работы аттракциона девушку зафиксировали ремнями безопасности, а также тросом и страховочной дугой.

Представители парка в свою очередь заявили, что работники предупредили девушку о том, что нельзя вынимать ноги из-под дуги, однако она все равно это сделала, что якобы привело к дисбалансу и дальнейшему разрыву ремней.

В пресс-службе мэрии также добавили, что на месте работают представители Госэкотехинспекции, РУВД и акимиата Первомайского района: проводится расследование.

Кроме того, парк обещает взять на себя расходы по лечению пострадавшей.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа в немецком Лейпциге загорелось колесо обозрения, в результате происшествия пострадали 65 человек, 16 из них были госпитализированы.

Среди пострадавших четверо получили ожоги и один — травмы из-за падения с высоты.