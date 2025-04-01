Москва, 1 апреля, 2025, 11:40 — ИА Регнум. Сайт и мобильное приложение Российских железных дорог подверглись массированной DDoS-атаке. Об этом 1 апреля рассказали в пресс-службе компании.

Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

В Telegram-канале РЖД уточнили, что специалисты стараются как можно быстрее восстановить работу всех интернет-ресурсов холдинга.

При этом кассы на станциях и вокзалах функционируют в штатном режиме, продажа билетов проводится как обычно, подчеркнули в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 апреля фиксируются массовые сбои в работе официального сайта РЖД. Резкий рост жалоб от пользователей начался около 10:45 мск.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта интернет-провайдер Lovit сообщил, что отражает массированную DDoS-атаку. В Роскомнадзоре уточнили, что специалисты Центра мониторинга и управления сетью оказывали помощь в ее отражении.

23 марта Lovit проинформировал, что большинство сервисов компании работает в штатном режиме. Также компания сообщила об усилении системы безопасности.

Роскомнадзор 24 марта сообщил, что Lovit атаковали из США, Германии, Швеции, Финляндии и других стран, а также из России. Атака была направлена на критическую инфраструктуру и ресурсы провайдера, в том числе его сайт и мобильное приложение.