Киев, 1 апреля, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности главы МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев и объявила о новом пакете помощи Украине в размере 130 млн евро. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба МИД Германии.

Jörg Blank/Global Look Press

«В связи с тупиковой ситуацией между США и Россией абсолютно важно, чтобы мы, европейцы, показали, что мы безоговорочно стоим на стороне Украины и поддерживаем ее именно сейчас. И поэтому я сегодня приехала на Украину», — заявила она.

По данным МИД Германии, 130 млн евро, выделенные ФРГ Украине, направят на гуманитарную помощь и средства «для стабилизации».

При этом Бербок подчеркнула, что новое правительство Германии будет продолжать оказывать помощь Украине.

МИД ФРГ привел справочную информацию о том, что Бербок уже десять раз приезжала на Украину с момента вступления в должность. Это был ее 11-й визит в страну. При этом он является девятым с начала спецоперации.

Ранее, 4 ноября, Бербок также приезжала с необъявленным визитом в Киев. Тогда она заверила украинскую сторону в поддержке со стороны Запада в зимний период. Также она заявила, что ФРГ расширила «зимний зонтик защиты», дополнительно выделив 170 млн евро на энергетическую помощь Украине.

31 марта в Киев на поезде прибыли председатели и заместители председателей ряда европейских парламентов. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук лично встретил коллег на железнодорожном вокзале и назвал их визит символом поддержки, солидарности и доверия.

Как передавало ИА Регнум, РФ и США в ходе переговоров в Эр-Рияде 24 марта договорились возобновить Черноморскую зерновую инициативу, для этого необходимо отменить ряд антироссийских санкций. Однако в ЕС отказались ослабить рестрикции.

26 марта издание Responsible Statecraft заявило, что страны Европы пытаются помешать Черноморской сделке. Их действия сильно осложняют процесс мирных переговоров между Россией и США.

Президент РФ Владимир Путин 27 марта отметил, что Россия для урегулирования конфликта на Украине готова в том числе начать диалог с Евросоюзом. Но теперь Москва не допустит прежних ошибок, вызванных излишним доверием Западу.