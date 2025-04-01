Москва, 1 апреля, 2025, 11:36 — ИА Регнум. Украинские формирования в течение суток два раза атаковали объекты энергетической инфраструктуры на территории России. Об этом 1 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Сергей Батурин/РИА Новости

Уточняется, что днем 31 марта из-за сброса украинским дроном боеприпасов на электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке в Запорожской области без света остались бытовые потребители двух населенных пунктов в Токмаковском районе.

Кроме того, позднее в результате удара украинского беспилотника по комплектной трансформаторной подстанции в селе Смородино в Белгородской области отключилась высоковольтная линия электропередачи. Из-за этого без света остались свыше 1200 бытовых потребителей в Грайворонском районе.

«Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России», — констатировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом поддержал идею о приостановке на 30 дней ударов по энергообъектам. Глава государства сразу отдал соответствующий приказ российскими военным.

Глава киевского режима Владимир Зеленский позднее на словах согласился с Трампом, заявив, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты, однако фактически украинские формирования продолжили такие удары. Уже в ночь на 19 марта ими был нанесен удар тремя дронами по нефтебазе у станицы Кавказской в Краснодарском крае, в результате чего там вспыхнул сильный пожар.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 марта заявил, что киевский режим продолжает удары по российским энергообъектам, подтверждая свою недоговороспособность. Позднее представитель Кремля отметил, что Киев полностью теряет контроль над всеми процессами в стране, включая действия украинских войск.

В Минобороны заявили, что, несмотря на публичные заявления руководства киевского режима, украинские формирования продолжили нанесение ударов по энергоинфраструктуре в России. В ведомстве также добавили, что Киев продолжает прикладывать все усилия для срыва договоренностей между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.