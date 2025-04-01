Москва, 1 апреля, 2025, 11:33 — ИА Регнум. Массовые сбои фиксируются 1 апреля в работе официального сайта Российских железных дорог. Соответствующую динамику приводит сервис мониторинга сбоев Downdetector.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Резкий рост жалоб от пользователей начался около 10:45 мск. На момент написания материала их число достигло 450 и продолжает расти.

При этом основная часть сообщений приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 6%. По 4% зафиксированы в Москве/Московской области и Орловской области.

Пользователи пишут о невозможности открыть сайт или приложение, оформить покупку билетов. При попытках открыть сайт с компьютера на экране появляется информация «504 Gateway Time-out».

Позднее в компании уточнили, что сайт и мобильное приложение РЖД подверглись массированной DDoS-атаке. Отмечается, что кассы на станциях и вокзалах работают штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта массовый сбой фиксировался в работе 11 российский сервисов. У пользователей пропал доступ к «Яндекс. Музыке», «Яндекс. Еде» и «Яндекс Пэй». Кроме того, технические сбои произошли на порталах «Аптека. Ру», «ЦИАН», «Юрент», «Магнит», «ДоДо Пицца», «Купер» и «Вкусно и точка».

Позже в Роскомнадзоре уточнили, что сбои в работе сервисов «Яндекса» вызваны проблемами с энергообеспечением в одном из центров обработки данных компании.

На следующий день фиксировались трудности в работе приложения «Метро Москвы». У пользователей не получалось пополнить карту «Тройка». При этом оплата на турникетах и валидаторах работает штатно.