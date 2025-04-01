Берн, 1 апреля, 2025, 11:37 — ИА Регнум. Власти Швейцарии с 13 августа 2024 года по 31 марта 2025 года сняли санкционные ограничения с трех объектов недвижимости в стране, которые были заморожены в рамках антироссийских санкций. Это 1 апреля следует из опубликованных швейцарским Государственным секретариатом по экономике (SECO) данных по санкциям против России.

IMAGO/Manuel Geisser/Global Look Press

«По состоянию на 31 марта 2025 года активы, замороженные в Швейцарии, составили 7,4 млрд франков (около 8,38 млрд долларов. — Прим. ред.)», — говорится в опубликованном на сайте SECO документе.

Уточняется, что к этим замороженным активам также добавились 14 объектов недвижимости физических и юридических лиц.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Швейцария вслед за Европейским союзом расширила список санкций против РФ. В числе прочего в них вошло продление срока действия различных правил об исключениях, позволяющих швейцарским компаниям осуществлять упорядоченный вывод инвестиций из России.

В январе SECO разблокировал часть активов трастов на сумму 6,5 млн долларов, которые ранее учредил российский миллиардер Алишер Усманов. Отмечалось, что трастовая фирма летом и осенью 2022 года подавала запросы на разблокировку в исключительном порядке замороженных в стране активов.