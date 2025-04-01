Херсон, 1 апреля, 2025, 12:08 — ИА Регнум. УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило архивные данные по суду и следствию над предателями и коллаборационистами, помогавшими нацистам в Херсонской области в годы Великой Отечественной войны.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласно документам, в июле 1943 года несколько советских парашютистов-разведчиков высадились в районе села Верхние Серогозы. Трое из них были убиты, трое взяты в плен. После жестокого допроса их расстреляли на окраине села Нижние Серогозы вместе с еще двумя мирными жителями. Позднее место расстрела опознали свидетели и исполнители.

В архиве имеются данные допроса экс-сотрудников контрразведывательного и карательного органа оккупантов. Также к поимке разведчиков были причастны полицейские из нескольких районов Херсонской области.

«По показаниям бывших коллаборационистов можно проследить, как в карательные органы на службу добровольно поступили несколько одиозных и впоследствии известных своей жестокостью и вероломством предателей — бывших граждан СССР и дезертиров из Красной Армии, в частности, Дубогрей», — указано в материалах.

Судебный процесс над предателями состоялся в марте 1959 года. Шесть коллаборационистов приговорили к высшей мере наказания. Они являлись агентами тайной полевой полиции нацистов, боролись с партизанами и патриотическим подпольем.

Архивные документы рассекречены в рамках всероссийского проекта «Без срока давности».

Ранее, в ноябре прошлого года, были обнародованы архивные материалы о жестокости полицаев в годы Великой Отечественной войны. В числе опубликованных записей — протоколы допросов жителей Херсонской области после освобождения весной 1944 года, а также их заявления в государственную комиссию по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков.

Президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны заявил, что Россия приложит все усилия для полного истребления нацизма. У преступлений нацистов нет срока давности. Каждое будет расследовано, заверил Путин.