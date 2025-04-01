Москва, 1 апреля, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин настроены на последовательное укрепление российско-китайских отношений, которые вышли на беспрецедентный уровень. Об этом 1 апреля сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Встречи президента Путина и председателя Си Цзиньпина всегда придают мощный импульс для развития наших двусторонних отношений, которые благодаря двум лидерам вышли на беспрецедентный уровень и продолжают динамично развиваться по всем направлениям… Недавно в ходе контакта по видеоконференцсвязи, до этого был телефонный разговор, они вновь подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-китайской связки», — сообщил министр на встрече со своим китайским коллегой Ван И.

Лавров также подчеркнул, что Пекин и Москву объединяют исторические, военные и территориальные связи, а также многовековые традиции добрососедства и широкая общность национальных интересов. Также отмечается, что страны мирового большинства видят в укреплении российско-китайских отношениях значительный стабилизирующий фактор в непростые времена.

«Китай готов совместно с Россией нести уникальную обязанность как постоянных членов Совбеза ООН, преодолевая помехи, ориентироваться верного курса, способствовать многополярности мира и демократизации международных отношений», — добавил глава китайского МИД.

Ван И будет находиться в России с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие двухсторонних отношений, а также международные вопросы, в том числе и тему украинского мирного урегулирования. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также отмечал, что Путин может встретиться с Ван И в ближайшие дни.

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года президент РФ отметил, что отношения Москвы и Пекина основаны на полном доверии и не противоречат интересам других государств. Российский лидер уточнил, что обе страны практически всегда координируют свои действия на международной арене.

24 февраля лидерами КНР и РФ состоялся телефонный звонок, в ходе которого обсуждались отношения между странами. Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай являются добрыми друзьями, поддерживающими друг друга.

Кроме того, в начале марта Ван И подчеркивал, что российско-китайские отношения исключают конфронтацию и не могут быть направлены против третьих стран. По его словам, историческая логика дружбы двух государств остается прежней, несмотря на изменения на международной арене.