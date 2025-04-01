Москва, 1 апреля, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил у Минэкономразвития ввести госрегулирование цен на картофель. Об этом стало известно 1 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В течение 2024-го данный продукт стал наиболее подорожавшим среди продовольственных товаров. По данным Росстата и Центробанка, розничные цены на картофель выросли на 92%: с 28 рублей в декабре 2023 года до почти 57 рублей в декабре 2024 года. В 2025 году рост цен на картофель продолжается», — текст направленного в ведомство документа цитирует газета «Известия».

Согласно постановлению правительства, предельные цены на отдельные социально значимые продукты могут держаться до 90 дней в том случае, если в течение 60 дней подряд их стоимость увеличивается на 10% и более с учетом сезонных факторов. Отмечается, что вице-спикер попросил провести мониторинг ценовой динамики на картофель и инициировать процесс временного ограничения цен на продукт.

«Стоимость, согласно официальным данным Росстата, с начала года увеличилась уже на 23,9%. Это создает угрозу продовольственной безопасности, особенно для малоимущих граждан», — уточнил Чернышов.

Он добавил, что необходимо защитить россиян от необоснованного повышения стоимости базовых продуктов и не допустить спекуляций.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября президент РФ Владимир Путин продлил действие введенного в 2014 году эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции из западных стран до 2026 года. Уточнялось, что введение Москвой таких мер поможет развитию сельского хозяйства страны.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что за 10 лет действия такого эмбарго России удалось полностью импортозаместить весь ассортимент западного продовольствия собственными продуктами. В октябре Росстат заявил, что по итогам 2023 года Россия впервые за восемь лет сумела полностью самостоятельно обеспечить себя картофелем.