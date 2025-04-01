Москва, 1 апреля, 2025, 11:23 — ИА Регнум. С 1 апреля в России заработали дополнительные требования для приема детей-иностранцев в школы и сады. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления по вопросам миграции МВД России (ГУВМ МВД РФ).

Максим Кимерлинг/ТАСС

В ведомстве уточнили, что для приема в образовательное учреждение ребенка, который является иностранным гражданином, необходимо соблюсти ряд условий.

Основным требованием является получение ребенком-иностранцем с шестилетнего возраста зеленой карты. Для этого он должен пройти процедуру государственной дактилоскопической регистрации и сфотографироваться.

Еще одним обязательным условием для приема в школу является сдача теста по русскому языку.

Кроме того, родители должны предоставить копии документов, подтверждающих законность нахождения ребенка и его представителя в России. Это могут быть действительный вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, миграционная карта или разрешение на временное проживание в целях получения образования.

В школах и садах должны убедиться, что ребенок и его родители не числятся в реестре контролируемых лиц. Иностранцы, находящиеся в этом списке, не имеют права на устройство в образовательные учреждения. При этом за оказание услуг таким гражданам для юридических лиц предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий брать в школы не владеющих русским языком детей иностранных граждан. 14 марта Рособрнадзор утвердил, что для успешной сдачи тестирования по русскому языку детям иностранцев необходимо набрать минимум три балла.

Тестирование начнется с 1 апреля 2025 года и будет проходить для поступающих в школы с 1-го по 11-й класс. У первоклассников будут проверять навыки говорения, слушания, а также понимания устной речи. Начиная со второго класса добавятся задания, показывающие уровень чтения и письма школьника.

Кроме того, 5 февраля в России заработал реестр контролируемых лиц. Это база данных МВД, в которую будут вносить незаконно находящихся в России или нарушивших закон иностранцев. Сведения в нём обновляются каждые четыре часа. Иностранцам из реестра запрещено покупать недвижимость, транспорт, управлять автомобилем, брать кредиты, официально жениться и разводиться, устраивать детей в образовательные учреждения. По состоянию на 26 марта в него добавили уже около 640 тыс. приезжих.