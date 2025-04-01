Куала-Лумпур, 1 апреля, 2025, 11:21 — ИА Регнум. Минимум 112 человек пострадали в результате сильного пожара на газопроводе в малайзийском городе Субанг-Джая, 63 из них госпитализировали. Об этом 1 апреля сообщает газета Malay Mail, ссылаясь на данные полиции.

Кадр из видео

Отмечается, что в результате возгорания повреждены 43 дома. Некоторые люди все еще остаются в своих домах, так как не могут покинуть их из-за сильного пламени.

Пожар на газопроводе стал следствием взрыва, произошедшего утром этого же дня.

Как передавало ИА Регнум, 25 на седьмом этаже 14-этажного жилого дома в Махачкале произошёл хлопок газа, после чего начался пожар. В результате ЧП были повреждены окна в пяти соседних домах и 50 припаркованных во дворе автомобилей. Из дома эвакуировали 150 человек.

Через некоторое время в Махачкале прогремел ещё один взрыв. В салоне сотовой связи на проспекте Имама Шамиля произошёл хлопок газовоздушной смеси. По данным минздрава республики, пострадали четыре человека. Детей среди них нет, состояние троих оценивалось как тяжёлое.