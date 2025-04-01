Москва, 1 апреля, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся сейчас на Международной космической станции, 1 апреля решил подшутить над поклонниками теории «плоской Земли».

PAVEL MIKHEYEV / POOL/Global Look Press Российский космонавт Иван Вагнер

«1 апреля — День смеха. Пожалуй, лучший повод подшутить над адептами теории плоской Земли!» — написал он в Telegram-канале.

Космонавт рассказал, что взял с собой в полет для просвещения модель Земли Древней Руси, прикрепив посту два кадра с ней. Фигурка с тремя китами, держащими на спинах плоский диск (блин) планеты, парит в невесомости, а за ней в иллюминаторе виден земной шар.

По словам Вагнера, в прошлый раз на МКС побывала древнеиндийская модель — черепаха с тремя слонами на спине, которые держат плоскую Землю.

Ранее, в июне прошлого года, космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев пояснил, что некоторые люди продолжают верить в то, что Земля плоская, от невежества. Он добавил, что ни в коем случае не стоит вступать в споры с такими людьми, а стоит относиться к этим убеждениям с юмором.

Артемьев уже шутил, что при встрече с инопланетянами нужно сразу сделать селфи. После этого, по словам космонавта, следует начать съёмку всего происходящего, чтобы пришедшие потом люди поняли, что делать дальше с инопланетянами или с какой-то другой непонятной ситуацией.