Москва, 1 апреля, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Россия не может получить закупленные авиазапчасти на сумму $500 млн, которые удерживаются в США. Об этом 1 апреля рассказал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в интервью «Известиям».

«У нас где-то на $500 млн зависших запчастей в США под нужды нашего авиапрома, которые уже были оплачены», — рассказал Алиханов.

Он пояснил, что Москве была бы выгодна разблокировка поставок этих запчастей. Как отметил министр, российское правительство прорабатывает ряд вопросов в связи с возможным снятием санкций со стороны США.

«Например, признание проведенных ремонтных работ иностранных бортов, имею в виду Airbus и Boeing, которые произведены российскими компаниями, соответственно, в условиях санкций без соответствующей верификации лицензии от иностранных производителей. Это тоже предмет нашего интереса», — рассказал Алиханов.

Как отметил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, в США, скорее всего, «зависло» оборудование, необходимое для авиапромышленности. По его оценке, один высокоточный станок может стоить $10–30 млн.

Запрос на верификацию ремонта российскими компаниями иностранных самолетов имеет основания, считает эксперт. При эксплуатации лайнеров могут использоваться не только запчасти от производителей, но и сертифицированные детали от сторонних поставщиков.

«Даже некоторые наши предприятия освоили ассортимент запчастей для иностранных лайнеров. Сертифицирует их Росавиация. Она же следит за поддержанием летной годности иностранных самолетов», — отметил Гусаров.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля 2022 года США ввели меры экспортного контроля в отношении продукции, поставляемой в Россию и связанной с авиацией. В соответствии с введенными санкциями, при рассмотрении лицензионных заявок Вашингтон ввел «презумпцию отказа».

Под санкциями США оказались российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот»,«Победа», «Уральские авиалинии».