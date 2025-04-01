Пхукет, Таиланд, 1 апреля, 2025, 11:10 — ИА Регнум. Россиянин и таиландец пострадали в результате пожара и взрыва на катере с туристами из России и Казахстана во время стоянки около острова Майтхон в тайской провинции Пхукет. Об этом 1 апреля сообщила туристическая полиция Таиланда.

Социальные сети

«Туристический катер взорвался недалеко от острова Майтон. На нем находился 31 турист из Казахстана и России. В момент инцидента 30 туристов находились в воде, один российский турист остался на борту и получил ожоги», — привел слова представителя полиции ТАСС.

Он уточнил, что пострадавшего госпитализировали для оказания необходимой медпомощи, остальные туристы не пострадали в результате инцидента.

По данным инфоцентра администрации провинции Пхукет, также во время происшествия пострадал капитан катера.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта шестеро россиян, включая двоих детей, погибли в результате ЧП с экскурсионным батискафом «Синдбад», который затонул в Хургаде в Египте. Судно начало тонуть, когда пассажиры садились в него.

При этом лицензия на управление принадлежащим гражданину Египта батискафом была действительна, а у капитана имелась необходимая квалификация. Его задержали, но позже отпустили под залог и подписку о невыезде. Позднее капитан заявил, что покинул тонущее судно последним.