Страсбург, Франция, 1 апреля, 2025, 11:00 — ИА Регнум. Евросоюз сможет ответить на введение торговых пошлин со стороны Соединенных Штатов Америки укреплением единства своего внутреннего рынка. Об этом 1 апреля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на сессии Европарламента в Страсбурге.

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov/Global Look Press

«Нашим ответом на тарифы США должно стать укрепление единства европейского рынка», — подчеркнула она.

Фон дер Ляйен пообещала стереть имеющиеся торговые барьеры между странами Евросоюза. Благодаря этому, по ее словам, увеличатся экономические возможности ЕК и сократятся полномочия правительств государств — членов сообщества.

Она отметила, что Еврокомиссия ожидает оглашение новых тарифов США 2 апреля. По ее предположениям, Соединенные Штаты могут ввести пошлины на полупроводники, медикаменты и древесину.

В свою очередь Евросоюз будет вести с США диалог с позиции силы, учитывая объем своего рынка и технологические достижения.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС уже подготовил план жестких мер в ответ на тарифы США, но пока не хотел бы ими пользоваться, надеясь решить всё с помощью переговоров.

«Европа не начинала эту конфронтацию. Мы считаем, что это неправильно. Но мое послание вам сегодня заключается в том, что у нас есть всё необходимое для защиты наших людей и нашего процветания. У нас самый большой единый рынок. У нас есть силы для переговоров. У нас есть сила дать отпор», — подчеркнула она.

В январе президент США Дональд Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Он обосновал такое решение «ужасным» отношением к США в Европе, где нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

Как передавало ИА Регнум, еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович 12 марта заявил, что ЕС с 1 апреля введет торговые контрмеры в отношении товаров из США. По его словам, Вашингтон не оставил Брюсселю выбора.

Позже, 13 марта, глава Белого дома пригрозил ЕС ввести двухсотпроцентные пошлины на европейские вина, шампанское и другие напитки, если Брюссель не отменит 50%-ный тариф на виски. По мнению американского лидера, эти меры пойдут на пользу производителям из США.

При этом 20 марта издание Politico написало, что в Европейском союзе наблюдаются разногласия из-за политики Еврокомиссии по поводу ответных мер сообщества на американские ввозные пошлины, которые ранее ввел Трамп. Отмечается, что Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Ирландия, которые экспортируют больше всего алкоголя в США, через неделю выступили против такого решения, так как они опасаются эскалации торговой войны.

Также 26 марта Трамп заявил о вводе 25-процентной пошлины на все автомобили, произведенные не в США. Он уточнил, что взимание данной пошлины должно начаться в апреле. По его словам, принятые меры должны поспособствовать росту автомобильной отрасли в США, а также простимулировать возвращение производств в страну. После этого издание Politico написало, что тарифы на импорт автомобилей могут добить европейскую автомобильную промышленность.