* физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 1 апреля, 2025, 10:52 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд продлил срок ареста лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма. Об этом 1 апреля сообщили «Известия» со ссылкой на источник в суде.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Суд принял решение об удовлетворении ходатайства государственного обвинения о продлении ареста Удальцову.

Лидер «Левого фронта» будет находиться под стражей до сентября.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа 2024 года Басманный суд Москвы также продлил координатору «Левого фронта» срок нахождения под стражей по делу об оправдании терроризма. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Удальцова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга 9 февраля 2024 года. В ходе судебного заседания 12 января 2024 года лидер «Левого фронта» отказался признавать вину в оправдании терроризма в интернете.

Летом 2014 года Удальцов был осужден на 4,5 года колонии за организацию в мае 2012 года беспорядков на Болотной площади в Москве и планирование подобных акций в других регионах РФ. В 2017 году координатор «Левого фронта» освободился из заключения, после чего его неоднократно задерживали за участие в несанкционированных акциях, в последний раз это произошло в декабре 2023 года.