Москва, 1 апреля, 2025, 10:40 — ИА Регнум. В правительстве обсудили поправки в правила дорожного движения (ПДД), запрещающие езду по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах. Об этом стало известно 1 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На прошедшем 26 марта совещании присутствовали представители кабмина, Минпромторга, Минтранса, департамента транспорта Москвы и МВД. Помимо запрета передвижения на всех средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам, обсуждались также запрет проезда на одном СИМ двум и более людям, повышение возраста пользователей таких видов транспорта до 16 лет и обязательное использование шлема при передвижении по дороге.

«Мощные устройства [планируется] отнести к категориям, которые требуют права и особые условия по инфраструктуре. А маломощные, как наши самокаты, отрегулировать под правила из действующих ПДД для велосипедов — в частности, поменять приоритизацию выбора места движения, разрешить движение по обочине и правому краю дороги в приоритете перед тротуаром», — заявил представитель сервиса аренды электросамокатов Whoosh, подтвердивший факт обсуждений поправок в беседе с РБК.

Также в ПДД предлагается отнести к СИМ электровелосипеды мощностью от 100 до 250 Вт, а с большими показателями — к мопедам.

По данным издания, проект изменений был поручен Минтрансу, МВД и правительству Москвы для дальнейшей проработки и будет направлен в аппарат правительства до 3 апреля.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта Минтранс предложил приравнять пользователей электросамокатов и иных СИМ к водителям и возложить соответствующие обязанности и ответственность. Отмечается, что поправки проекта ведомства также могут коснуться усиления приоритета пешеходов, которым нельзя будет подавать звуковой сигнал с требованием уступить дорогу, а также при сближении с пешеходами скорость движения СИМ предлагается ограничить до 10 км/ч.

31 марта три девушки на одном электровелосипеде врезались в легковой автомобиль на перекрестке в Анапе. В результате столкновения водитель электровелосипеда оказалась в реанимации, 17-летняя пассажирка госпитализирована с травмами различной степени тяжести, другой — оказана разовая медпомощь.