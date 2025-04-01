Москва, 1 апреля, 2025, 10:47 — ИА Регнум. Для введения Единой социальной карты в России необходимо будет внести значительные изменения в социальное законодательство. Об этом 1 апреля заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Антон Котяков

По словам Котякова, для реализации такого решения потребуются обсуждения с регионами, и сейчас уже ведутся дискуссии на эту тему в комиссии Госсовета по региональному развитию.

«Это серьезная масштабная работа. Такую законодательную инициативу нужно согласовать не только с органами исполнительной власти. Она требует масштабного обсуждения со всеми участниками процесса, в первую очередь с субъектами РФ», — заявил он ходе общения с журналистами.

Глава Минтруда отметил, что такое решение может привести к перекрестному финансированию между регионами. Так, у посещаемых пенсионерами туристических субъектов при введении бесплатного проезда для этой категории граждан будут серьезно «выпадать доходы».

«Чтобы реализовать эту идею, нам нужны существенные изменения на федеральном уровне. То есть правительство должно принять минимальный набор льгот и мер, которые мы должны будем гарантировать как единый стандарт на территории всей страны. Это не вопрос введения карты, а это вопрос изменения социального законодательства», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов 25 марта предложил идею введения в РФ Единой социальной карты для пенсионеров. Он уточнил, что россияне трудятся на благо всей страны и потому не должны на пенсии чувствовать себя обделенными из-за пересечения административной границы регионов.

Позднее в этот же день экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с ИА Регнум заявил, что идея создания единой социальной карты пенсионеров назрела и вполне реализуема. По мнению эксперта, для реализации этой инициативы нужно принять закон о единой общенациональной политике льгот для пенсионеров и о региональных механизмах их финансирования.