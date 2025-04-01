Москва, 1 апреля, 2025, 10:32 — ИА Регнум. «Лаборатория Касперского» выявила в смартфонах на платформе Android модифицированный вирус, способный предоставить злоумышленникам почти полный контроль над телефоном. Об этом 1 апреля сообщил РБК со ссылкой на документ компании.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Утверждается, что версию троянской программы Triada устанавливают в прошивку на подделки под популярные модели устройств. Их продают по цене ниже рыночной в неавторизованных онлайн-магазинах.

Вирус может без ведома пользователя выводить криптовалюту, получать доступ к аккаунтам пользователей в мессенджерах и соцсетях, в числе которых Telegram и TikTok. Он даже способен самостоятельно отправлять сообщения, заменять номера во время звонков и блокировать выходы в интернет.

«Вероятно, на одном из этапов цепочка поставок оказывается скомпрометированной, поэтому в магазинах могут даже не подозревать, что продают смартфоны с Triada», — отметил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин.

Отмечается, что жертвами новой версии Triada стали уже свыше 2,6 тыс. пользователей в разных странах. Большая часть потерпевших находится в России.

Как сообщало ИА Регнум, в январе МВД предупредило пользователей о рассылке в мессенджере Telegram вредоносного программного обеспечения, заражающего гаджеты вирусом Mamont для получения доступа к платёжным системам. Мошенники отправляют файлы с вопросом: «Это ты на видео?», при этом слово «видео» также используется в названии такого файла в разных вариациях. В случае открытия файла происходит установка приложения, и устройство может быть заражено.

В начале марта зампред ЦБ России Герман Зубарев отметил, что специалисты разрабатывают меры по борьбе с мошенниками, которые устанавливают вредоносное программное обеспечение на смартфоны граждан для кражи денег. Центробанк в том числе рассматривает возможность введения отраслевого регулирования по этому вопросу. Зампред допустил, что придется обращаться к законодателям, чтобы внести изменения в верхнеуровневый закон.