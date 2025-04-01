Москва, 1 апреля, 2025, 10:35 — ИА Регнум. Внука главы политической партии КПРФ, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова госпитализировали в Москве, политику проводят плановое обследование. Об этом 1 апреля сообщил «РИА Новости» сам Леонид.

Petrov Sergey/Global Look Press Леонид Зюганов

«Да ничего серьёзного, плановая госпитализация, связанная с обследованием. Спасибо за беспокойство, завтра буду на работе», — ответил он агентству.

Утром того же дня в Сети распространялись сообщения о госпитализации политика из-за проблем с почками. По информации Telegram-канала Mash, политика тревожила резкая боль в почках.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта из московской больницы выписали дирижера Сергея Жилина, сообщения о госпитализации которого появились еще 3 марта.

Музыкант уже приступил к работе: 8 апреля он должен выступить в Московском международном доме музыки с программой «Рояль — король джаза».