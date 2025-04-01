Москва, 1 апреля, 2025, 10:29 — ИА Регнум. Россия за время спецоперации на Украине расширила производство вооружения и существенно улучшила его характеристики. Такое мнение 1 апреля высказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Он уточнил, что Россия с началом спецоперации столкнулась с внешней агрессией со стороны стран НАТО, что поспособствовало развитию производства вооружения.

«[Россия] сумела не просто расширить производство востребованных образцов вооружений, но и существенно улучшить их характеристики», — сказал он во время выступления на круглом столе, посвященном вкладу ученых в победу в Великой Отечественной войне.

Ранее, 20 марта, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что после завершения спецоперации спрос на оружие российского производства вырастет по всему миру. Он подчеркнул, что во время проведения СВО оно показало себя в боях и было доведено до совершенства. Особенно Шойгу отметил российские системы ПВО, ударные дроны и усовершенствованную бронетехнику. Секретарь Совбеза также назвал востребованными модернизированные танки Т-90 и Т-80.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия поставляет военную оборонную продукцию в 44 страны мира. В середине ноября компания подписала первые контракты на экспорт истребителя Су-57 заграничным партнерам.