Чернигов, Украина, 1 апреля, 2025, 10:29 — ИА Регнум. Российские военные в Черниговской области нанесли удары по месту сборки беспилотников для украинской армии. Об этом 1 апреля рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

MOD Russia/Global Look Press

«Город Новгород-Северский — разбили предприятие, связанное со сбором БПЛА. Уничтожено оборудование и небольшое складское помещение», — рассказал Лебедев.

Также он сообщил, что российские военные ударили по подразделению ВСУ, расположившемуся на восточной окраине села Янжуловка в Черниговской области. Украинцы прятались в фермерских ангарах.

«Готовились к попыткам проникновения диверсионно-разведывательной группы в направлении села Лужки Брянской области», — процитировало Лебедева «РИА Новости».

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам ВСУ на территории Черниговской области. Ведомство неоднократно заявляло, что российская армия наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, Лебедев 31 марта рассказал о пяти ударах, нанесенных российскому военному заводу в Сумской области. ВС России разбомбили цеха, в которых производили кассетные заряды для реактивных систем залпового огня. Также удар был нанесен по подразделению операторов дронов ВСУ.

Российские военные за сутки нанесли удары по аэродрому украинской армии, цехам производства и местам запуска дронов, складам боеприпасов, оружия и имущества ВСУ. Кроме того, удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинской армии и иностранных наемников в 147 районах.