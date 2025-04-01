Донецк, 1 апреля, 2025, 10:23 — ИА Регнум. Вооруженные силы России смогли почти вплотную приблизиться к позициям украинских формирований на территории Днепропетровской области. Об этом 1 апреля рассказали в российских силовых структурах.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«К юго-западу от Красноармейска (Донецкая Народная Республика. — Прим. ред.) российские войска сократили расстояние до позиций ВСУ в Днепропетровской области, сейчас они подошли почти вплотную», — привел слова представителя силовых структур ТАСС.

Он уточнил, что в данный момент российские военные занимаются разрезанием обороны противника у населенных пунктов Орехово и Котляровка в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта военно-политический эксперт Ян Гагин назвал освобождение Константинополя в ДНР путем в Днепропетровскую область. По его словам, киевский режим это осознает и пытается бороться за каждый километр на этом направлении фронта.

Ранее в этот же день войска российской группировки «Восток» освободили Константинополь, а затем провели зачистку и закрепились в поселке. Также ими были нанесены удары по нескольким бригадам противника в районах Богатыря, Федоровки, Веселого, Воскресенки, Днепроэнергии и Разлива в ДНР.