Москва, 1 апреля, 2025, 10:13 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины с 18 по 31 марта 23 раза нарушили договоренность о прекращении атак на объекты энергетики. Количество нарушений 1 апреля подсчитало «РИА Новости».

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Первая атака случилась сразу после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которых российский лидер согласился на временное прекращение ударов по энергообъектам, ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. После этого, 21 марта, украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области.

22 марта ВСУ нанесли два удара беспилотниками по газораспределительной станции «Валуйка» в Шведуновке Белгородской области. В результате технологическое оборудование станции получило повреждения.

Вечером 23 марта ВСУ атаковали объекты энергетики в Крыму. Украинские формирования выпустили четыре БПЛА по Глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут, которое используется для снабжения газом жителей и объектов экономики российского полуострова. Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку.

Нарушение договоренности киевский режим допустил и 31 марта, обстреляв объект филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» в Брянской области. В результате из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе. Кроме того, в тот же вечер ВСУ с помощью БПЛА атаковали трансформаторную подстанцию в Брянской области. После этого произошло аварийное отключение электроснабжения в Севском районе.

Киевский режим также атаковал энергообъекты на территории Брянской, Белгородской, Саратовской, Курской областей, а также в Крыму.

В Минобороны подчеркивали, что киевский режим, вопреки заявлениям его главы Владимира Зеленского, продолжает атаки с применением дронов и систем HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории России, чем в очередной раз подтверждает свою недоговороспособность.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 марта отметил, что глава государства пока не отменял приостановку ударов по энергообъектам Украины. 28 марта представитель Кремля заявил о полной утрате контроля киевским режимом в стране, в том числе над действиями украинских вооруженных формирований.

29 марта Минобороны РФ отметило, что украинские войска нарастили количество ударов по объектам российской энергоструктуры, несмотря на заявления Зеленского об их прекращении.