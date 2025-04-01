Горловка, ДНР, 1 апреля, 2025, 10:16 — ИА Регнум. Следственный комитет России 1 апреля сообщил, что будет расследовать удар украинской армии по Горловке, в результате которого пострадали мирные жители.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«По информации органов исполнительной власти, в результате атаки БПЛА украинских вооруженных формирований на площади Победы ранены несколько мирных жителей Горловки», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что СК РФ установит детали этого нападения на мирных жителей и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля глава города Горловка Иван Приходько сообщил о нанесенном ВСУ ударе по площади Победы. В результате 15 мирных жителей получили ранения.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по поселку Нижний Хутор в Центрально-Городском районе Горловки. В результате коммуникации получили повреждения. Еще одним обстрелом обесточен поселок шахты им. В. И. Ленина.