Эр-Рияд, 1 апреля, 2025, 10:07 — ИА Регнум. Португальский форвард садовского клуба «Аль-Насра», пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду может летом перейти в мадридский «Реал». Об этом 1 апреля сообщил телеканал Sky Sports со ссылкой на источник.

IMAGO/Gonzales Photo/Frederikke/Global Look Press Криштиану Роналду

По словам последнего, 40-летний игрок намерен сыграть на клубном чемпионате мира 2025 года, куда «Аль-Наср» попасть не смог.

Отмечается, что португалец намерен подписать краткосрочный контракт с мадридской командой на один турнир в начале июня, когда Международной федерацией футбола (ФИФА) будут открыты специальные трансферные окна.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта португальский футболист опубликовал пост в соцсетях после 926-го гола, забитого им за спортивную карьеру. В нем Роналду пообещал продолжать бороться вместе со своей командой.

В начале января в СМИ появились сообщения о том, что нападающий подумывает о завершении карьеры футболиста. Отмечалось, что Роналду собирается сыграть за сборную Португалии в чемпионате мира 2026 года, однако в случае победы «Аль-Насра» в азиатской Лиге чемпионов может уйти из спорта раньше.