Краснодар, 1 апреля, 2025, 09:57 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России с начала работ по очистке от нефтепродуктов Керченского пролива уже обработали более 418,7 км берега. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Roman Naumov/Global Look Press

В МЧС уточнили, что спасатели уже собрали более 153,8 тыс. тонн загрязненного песка и грунта и вывезли на площадки временного хранения более 113,3 тыс. тонн.

На территории пляжей Анапы и Темрюкского района водолазы МЧС обследовали порядка 3,1 тыс. кв. м дна и собрали более 201 тонны мешков с нефтепродуктами.

В Краснодарском крае обследуют 265 км берега, за всё время удалось собрать 151,4 тыс. тонн загрязненного песка, грунта и гальки.

В Крыму спасатели обследуют 525,4 км берега, при этом специалисты уже очистили свыше 232,1 км берега. Всего на берегах полуострова собрали более 796 тонн загрязненного песка и грунта.

В Севастополе собрали и вывезли 842,4 тонны загрязненного песка и грунта.

«Водолазы МЧС России обследуют акваторию и прибрежную зону в Севастополе. У побережья села Орловка следов мазута не выявлено. С начала работ водолазы МЧС России обследовали более 3 тыс. кв. м подводного грунта», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма произошло крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». В результате аварии часть нефти попала в море. Экипажи судов были эвакуированы, однако один человек погиб.

Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов МЧС привлекло более 32,5 тыс. добровольцев. Российский Красный Крест (РКК) доставил более 7,5 тыс. единиц индивидуальных средств защиты волонтерам, участвующим в ликвидации последствий разлива мазута.

Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев за их вклад в ликвидацию последствий аварии. Он выразил надежду, что должностные лица проявят такую же ответственность в минимизации ущерба от происшествия.