Нейпьидо, 1 апреля, 2025, 09:50 — ИА Регнум. Количество погибших в результате недавнего землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тыс. человек. Об этом 1 апреля сообщило Центральное телевидение Китая (ЦТК).

Jiang Chao/Global Look Press

Отмечается, что на данный момент в зоне стихийного бедствия было обнаружено 2719 тел погибших. Еще 4521 человек пострадал. Кроме того, с более чем 400 жителями потеряна связь.

Перед этим посол КНР в Мьянме Ма Цзя подтвердила гибель как минимум трех китайцев при землетрясении, еще 14 китайских граждан пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта на территории Мьянмы произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по различным данным, составила от 7,7 до 7,9. Эпицентр поземных толчков находился недалеко от второго по величине города Мьянмы — Мандалая. За первым землетрясением последовало второе магнитудой 6,4.

В Мандалае, столице Мьянмы Нейпьидо и ряде других городов в результате стихийного бедствия пострадали жилые дома, объекты инфраструктуры. Также были повреждены линии электропередачи, нефтепроводы и резервуары для хранения нефти.

По указанию президента России Владимира Путина в Мьянму были направлены два самолета МЧС РФ со сводным отрядом из 120 спасателей. В ночь на 31 марта они спасли из-под завалов женщину, которая пролежала под обрушившимися конструкциями двое суток.