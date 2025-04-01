Москва, 1 апреля, 2025, 09:36 — ИА Регнум. Российские банки хотят усилить борьбу с клиентами, использующими мошеннические схемы для получения кешбэка. Об этом 1 апреля написал РБК со ссылкой на материалы Ассоциации банков России (АБР).

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ассоциация обратилась к Роскомнадзору с предложением о противодействии подобным мошенникам. Банки предложили создать общую базу данных таких клиентов-фродеров. Кроме того, кредитные организации хотят блокировать сайты с инструкциями по получению кешбэка, из-за которых клиенты начинают злоупотреблять возвратами товаров, получая за них кешбэк.

В материалах АБР уточняется, что такие клиенты часто меняют банки обслуживания.

Председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин подтвердил наличие случаев, когда клиенты банков злоупотребляют программами по начислению кешбэка.

«Основная проблема в том, что человек получает кешбэк за покупку, а потом возвращает товар продавцу, но получает деньги на другую карту, то есть помимо кешбэка человек получает полную стоимость товара от продавца. Один-два раза банк такое, может, и пропустит, но когда это происходит несколько раз, то понятно, что человек это делает в целях извлечения незаконной выгоды. Если лазейка есть, ситуация будет только ухудшаться, поэтому проблему с такими фродерами надо сразу решать», — заявил он.

При этом кредитные организации не имеют права обмениваться информацией о таких мошенниках. Поэтому банки просят изменить законодательство о защите персональных данных, чтобы участники рынка могли делиться данными о мошенниках. Они утончили, что с дропперами (пользователи, через чьи карты совершаются незаконные снятия наличных) ситуация контролируется лучше, потому что они могут быть внесены в базы данных МВД.

В ответе от Роскомнадзора сказано, что ведомство готово рассмотреть такие инициативы в пределах своей компетенции.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале зампредседателя Банка России Ольга Полякова отметила, что ежемесячно в России дропперами становятся около 80 тыс. человек, в числе которых есть и иностранцы. Людей привлекает «легкий» способ получить деньги, а привлечение к подобному заработку иностранцев отражает трудности в отсутствии базы идентификации и перепроверки приезжих, добавила она.

Генпрокуратура РФ сообщила, что за 2024 год с дропперов взыскали примерно 1,5 млрд рублей. Число таких преступлений выросло на 15% — до 130 тыс.