Петропавловск-Камчатский, 1 апреля, 2025, 09:36 — ИА Регнум. Неизвестные обстреляли автомобиль семьи с детьми в Петропавловске-Камчатском. Об этом 1 апреля сообщило агентство «Кам 24».

Pogiba Alexandra/Global Look Press

Как рассказали пострадавшие, инцидент произошел около 17:50 (8:50 мск) 30 марта у одного из жилых домов на улице Красная сопка, когда неизвестные два раза выстрелили в заднее стекло автомобиля. В машине находилась семья с детьми.

Уточняется, что через два часа произошел еще один выстрел с другой стороны, в результате чего получило повреждения еще одно транспортное средство.

«Мы не пострадали, но мы в таком в шоке. На момент обстрела дети спали на заднем сиденье. Участкового до сих пор нет. Страшно подумать, что было бы, если пуля достигла цели», — сообщила находившаяся в автомобиле женщина.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 марта мужчина открыл огонь с крыши 14-этажного жилого дома по адресу Кольский проспект, 10 в Мурманске по автомобилям полиции и расположенным по соседству зданиям. Сотрудники силовых ведомств обезвредили стрелявшего, который получил при этом тяжелое ранение. Позднее выяснилось, что также стрелявший планировал поджог кровли дома.

СК России возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Позднее стало известно, что у мужчины нашли украинский идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).