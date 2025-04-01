Горловка, ДНР, 1 апреля, 2025, 09:20 — ИА Регнум. Количество раненых мирных жителей в результате удара украинской армии по Горловке возросло до 14. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

Ilya Moskovets/Global Look Press

«По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от украинской вооружённой агрессии, возросло до 14», — сообщил Приходько в своем Telegram-канале.

В городе ряд зданий получил повреждения.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ нанесли удары беспилотниками по площади Победы в центре Горловки. Из-за обрыва проводов было приостановлено движение троллейбусов по городу.

За этим ударом последовали новые обстрелы со стороны ВСУ. Обесточенными оказались поселки Нижний Хутор и шахты им. В. И. Ленина.