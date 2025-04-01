Москва, 1 апреля, 2025, 09:11 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело о терроризме по факту ранения тракториста при атаке дрона украинских формирований в Курской области. Об этом 1 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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«В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) следователями Следственного комитета Российской Федерации зафиксированы очередные преступления вооруженных формирований Украины в отношении мирного населения Курской области», — привела ее слова пресс-служба ведомства.

Петренко уточнила, что следователи установили, что 29 марта бойцы украинских войск сбросили с беспилотника взрывное устройство на выполнявший сельскохозяйственные работы трактор в районе курской деревни Новая Николаевка, в результате чего был ранен тракторист.

Она добавила, что также в этот день в селе Нехаевка при выполнении сельскохозяйственных работ трактор наехал на заложенное украинскими боевиками взрывное устройство, в результате чего пострадал мирный житель.

«В ходе предварительного следствия будут детально установлены обстоятельства произошедшего и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям», — отметила официальный представитель СК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 апреля житель Курской области рассказал, что украинские боевики во время оккупации приграничья запрещали мирным жителям хоронить гражданских на кладбищах. По его словам, люди вынуждены были ходить по разрушенным домам и собирать в коробки кости погибших в результате атак украинских войск, а затем хоронить их на огородах.

СК России 31 марта установил причастность военнослужащих украинских войск к убийству мирного жителя Суджи. Отмечалось, что в ходе расследования уголовного дела о террористическом акте ведутся опознание убитого, судебные экспертизы и работа со свидетелями.