Москва, 1 апреля, 2025, 09:09 — ИА Регнум. Индексацию пенсий нужно рассчитывать не на уровне процентов инфляции, а с учетом реальных трат пожилых россиян, для чего ее стоит привязать к потребительской корзине пенсионеров. Об этом 1 апреля заявил глава комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ) Сергей Гаврилов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам депутата, проводимая индексация «превратилась в ритуал» и ее эффект почти незаметен для пенсионеров, которые вряд ли чувствуют такие прибавки к выплатам.

«Пенсионная система будто бы живет своей жизнью, где всё подсчитано до копейки и согласовано, но мимо реального восприятия и, главное, увы, мимо реальных потребностей», — заявил он в беседе с ТАСС.

Гаврилов отметил, что для работы индексации она должна быть адекватной, для чего ее нужно высчитывать не на уровне абстрактных процентов инфляции, а с опорой на реальные траты пожилых людей.

Депутат уточнил, что нынешняя потребительская корзина формируется Росстатом без учета реалий, так как в ней нет расходов на связь или современные лекарства, а потому нужно пересмотреть и сам метод формирования этой корзины, чтобы сделать ее состав максимально приближенным к актуальным и повседневным тратам конкретной категории россиян.

«Только в этом случае расчеты на ее основе смогут служить реальной опорой для индексации. Структура расходов пожилого человека заметно отличается: большая доля бюджета уходит на медикаменты, оплату ЖКХ и базовые продовольственные товары. Следовательно, и инфляция для пенсионера совсем иная. Чтобы пенсии действительно отражали потребности этой категории граждан, необходимо привязывать индексацию именно к потребительской корзине пенсионеров», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 апреля финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин заявил, что для создания пассивного дохода, эквивалентного нынешним 100 тыс. рублей в месяц, нужно за десять лет накопить 65 млн рублей. По словам эксперта, эта сумма требуется для жизни на проценты с учетом инфляции и обесценивания денежных средств.

Ранее, 29 марта, в Госдуме сообщили, что социальные пенсии граждан РФ с 1 апреля проиндексируют на 14,75%. Отмечалось, что размер индексации был рассчитан исходя из темпов роста прожиточного минимума российских пенсионеров за прошлый год.