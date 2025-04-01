Санкт-Петербург, 1 апреля, 2025, 09:05 — ИА Регнум. Более тысячи баров Санкт-Петербурга могут закрыться из-за нового закона о запрете продажи алкоголя после 22:00 в заведениях общепита, находящихся в жилых домах. Об этом 31 марта рассказал председатель бюджетно-финансово комитета Законодательного собрания Денис Четырбок.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он отметил, что закон уже внесли на рассмотрение Заксобрания города. Его планируют принять во время весенней сессии.

РБК опросил экспертов и участников рынка, которые дали оценку данному запрету. Многие предположили, что в Петербурге вынуждены будут закрыться свыше тысячи баров. Малая часть специалистов заявила, что закроются только 5% заведений, не отвечающих нормам.

«Сейчас в Санкт-Петербурге насчитывается примерно 3,2 тыс. заведений общепита, имеющих лицензию на розничную продажу алкоголя, и около 80% из них располагаются в многоквартирных домах», — рассказал руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Для того, чтобы продавать алкоголь после 22:00, заведение должно иметь отдельный вход со стороны улицы, зал обслуживания со столиками, отдельные туалеты для персонала и гостей, кухню и не менее пяти штатных сотрудников. Кроме того, площадь зала должна быть не менее 50 кв. м.

«На заседаниях рабочей группы в Заксобрании по этому законопроекту обсуждалось, что порядка 50% таких объектов не отвечают новым требованиям, и авторы проекта это подтверждали. Если брать 2,6 тыс. объектов и разделить пополам, то получается, что 1,3 тыс. заведений окажутся в зоне коммерческих рисков из-за ограничений на продажу алкоголя после 22 часов», — добавил Черниговский.

В случае принятия закона, 1 сентября запрет вступит в силу в спальных и пригородных районах города, а 1 декабря — в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах.

Есть мнение, что вместо закрывшихся баров могут открыться другие гастрономические заведения — кофейни, кондитерские и пекарни.

Ранее, в феврале этого года, в Подмосковье тоже высказались в пользу ужесточения правил продажи алкоголя, в том числе в регионе захотели запретить его реализацию во дворах многоквартирных домов. Как пояснил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, если окна торговой точки выходят во двор, то на прилавках не должно быть никакого спиртного.

Второй мерой станет ограничение времени розничной продажи алкоголя в точках общественного питания, находящихся в жилых домах, с 23:00 до 08:00.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в феврале прошлого года подписал закон, который расширяет полномочия субъектов РФ в целях борьбы с расположенными в жилых домах рюмочными, пивными и магазинами, где продают алкоголь, так называемыми «наливайками», и ужесточает требования к алкогольной продукции.