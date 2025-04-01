ДНР, 1 апреля, 2025, 09:03 — ИА Регнум. Российские военные с помощью FPV-дронов подбили бронетехнику украинской армии в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Виталий Аньков/РИА Новости

Операцию по уничтожению украинской техники провели подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Перемещение техники было обнаружено разведкой. Танки двигались в сторону российских позиций. Разведчики увидели, что в районе Часова Яра высадился украинский десант.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3956866" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии уничтожили технику ВСУ в районе Часова Яра

«Дроноводы с нескольких точек взлета подняли FPV-дроны и уничтожили цели», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что слаженные действия подразделений ВДВ остановили ВСУ. Украинская сторона отступила, неся большие потери.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки российских войск «Центр» с помощью противотанковых мин сорвали контратаку ВСУ в селе Запорожье в ДНР. Российские военные заминировали дорогу трофейными французскими минами, на которых подорвался американский гусеничный бронетранспортер М113.