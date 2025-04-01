Москва, 1 апреля, 2025, 08:44 — ИА Регнум. Являющийся фигурантом дела по факту повреждения братских могил советских воинов времен Великой Отечественной войны (ВОВ) гражданин Украины объявлен в международный розыск и заочно арестован. Это 1 апреля следует из материалов дела.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В ходе предварительного расследования установлено совершение демонтажа с поверхности мемориала… посвященного лицам, защищавшим отечество в период Великой Отечественной войны… барельефных изображений орденов… чем был причинен ущерб историко-культурному значению мемориального объекта», — привело выдержку из них «РИА Новости».

Отмечается, что украинца заочно привлекли к ответственности по статье 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России»).

В документах также уточняется, что во время принятия решения о заочном аресте мужчины суд проверил наличие достаточных данных о совершенном им преступления, а также обоснованность подозрения в возможной причастности к нему фигуранта.

В конце января суд в Москве принял решение об аресте осквернившего мемориал советским воинам украинца на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на российской территории. Защита мужчины настаивала на незаконности такого решения, так как обвиняемый не участвовали в заседании суда и его позиция по делу неизвестна.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля стало известно, что боевики украинских формирований до смерти замучили ветерана Великой Отечественной войны в приграничье Курской области. Уточнялось, что украинские бойцы пытали ветерана и затем убили.

Ране, 4 февраля, суд признал геноцидом советского народа преступления нацистов в Калмыкии в годы Великой Отечественной войны. Уточнялось, что в то время немецко-фашистские захватчики обстреливали и бомбили населённые пункты Калмыцкой АССР, а также поджигали посевы и препятствовали сбору урожая.