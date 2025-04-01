Москва, 1 апреля, 2025, 08:41 — ИА Регнум. В Москве задержали двух местных жителей, которых подозревают в серии краж автомобилей. Об этом 1 апреля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«В период с сентября по декабрь 2024 года в полицию обратилось шесть граждан с заявлениями о хищении пяти автомобилей и угоне еще одного транспортного средства. Общий ущерб составил 12 млн рублей», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Следствие установило, что кражи происходили по одной схеме. Один сообщник подавлял GPS-сигнал специальным устройством и открывал замки дверей иномарок. Второй преступник садился за руль и уезжал.

После угона автомобили разбирали на запчасти и продавали детали в разных регионах России.

Волк добавила, что в отношении фигурантов возбудили уголовные дела по статьям 158 («Кража») и 166 УК РФ («Угон»).

Подозреваемым предъявили обвинения и отправили на время следствия в СИЗО.

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