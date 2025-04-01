Москва, 1 апреля, 2025, 08:41 — ИА Регнум. Для создания пассивного дохода, который будет соответствовать нынешним 100 тыс. рублей в месяц, необходимо в течение 10 лет накопить 65 млн рублей. Об этом 1 апреля рассказал финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Роднин отметил, что такая сумма необходима для жизни на проценты с учетом инфляции и обесценивания денежных средств.

«Требуемый капитал для пассивного дохода равен размеру пассивного дохода в год, помноженному на 25. План такой: через 10 лет накопленные 65 млн рублей размещаем в облигации и ежегодно изымаем из портфеля 4% его стоимости. Доходность портфеля 12% годовых позволяет получать пассивный доход в размере сегодняшних 100 тыс. рублей в месяц и расти в стоимости на уровне инфляции», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».

По словам финансиста, для создания такого капитала необходимо сформировать портфель из фондов ценных бумаг, доля которых зависит от степени риска инвестиционной стратегии. При этом общим правилом является возможность позволить себе больший риск при большем горизонте инвестирования, добавил Роднин.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта в Государственной думе рассказали, что с 1 апреля социальные пенсии россиян будут проиндексированы на 14,75%. Отмечалось, что размер индексации рассчитали исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за 2024 год.

Позднее в этот же день в пресс-службе Социального фонда России уточнили, что индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению коснется 4,2 млн россиян. Глава Социального фонда России Сергей Чирков напомнил, что это уже третья индексация пенсий с начала года.