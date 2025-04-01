Роднина отреагировала на смену гражданства теннисисткой Касаткиной
Роднина пословицей прокомментировала смену гражданства теннисисткой Касаткиной
Москва, 1 апреля, 2025, 08:33 — ИА Регнум. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы России Ирина Роднина русской народной пословицей прокомментировала смену спортивного гражданства российской теннисисткой Дарьей Касаткиной на австралийское.
«Для меня это ситуация из разряда «баба с возу — кобыле легче». У нее есть такое право, она им воспользовалась», — процитировал слова Родниной портал Sport24.
По словам депутата, большое количество людей в мире меняет свое гражданство, и это является нормальным явлением. Роднина добавила, что это случай является доказательством того, что Россия — это свободная страна, у граждан которой есть право в рамках закона делать такие поступки, которые они считают нужными.
Как сообщало ИА Регнум, 29 марта 27-летняя Касаткина объявила о смене российского спортивного гражданства на австралийское. Она уточнила, что теперь будет представлять «свою новую родину», Австралию.
Позднее в этот же день олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что у теннисистки есть основания для смены своего спортивного гражданства. По ее словам, Касаткина давно жила не в России и в целом отстранилась от страны.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев 30 марта заступился за решившую сменить гражданство теннисистку. В ответ на это часть пользователей Telegram призвали признать журналиста иноагентом.