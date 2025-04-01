Москва, 1 апреля, 2025, 08:33 — ИА Регнум. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы России Ирина Роднина русской народной пословицей прокомментировала смену спортивного гражданства российской теннисисткой Дарьей Касаткиной на австралийское.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Дарья Касаткина

«Для меня это ситуация из разряда «баба с возу — кобыле легче». У нее есть такое право, она им воспользовалась», — процитировал слова Родниной портал Sport24.

По словам депутата, большое количество людей в мире меняет свое гражданство, и это является нормальным явлением. Роднина добавила, что это случай является доказательством того, что Россия — это свободная страна, у граждан которой есть право в рамках закона делать такие поступки, которые они считают нужными.

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта 27-летняя Касаткина объявила о смене российского спортивного гражданства на австралийское. Она уточнила, что теперь будет представлять «свою новую родину», Австралию.

Позднее в этот же день олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что у теннисистки есть основания для смены своего спортивного гражданства. По ее словам, Касаткина давно жила не в России и в целом отстранилась от страны.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев 30 марта заступился за решившую сменить гражданство теннисистку. В ответ на это часть пользователей Telegram призвали признать журналиста иноагентом.