Брюссель, 1 апреля, 2025, 08:26 — ИА Регнум. НАТО переживет мандат президента США Дональда Трампа. Такое мнение 1 апреля высказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Al Drago — Pool via CNP/Global Look Press Дональд Трамп

«Я в этом уверена. Это сильный альянс», — сказала она в беседе с испанской газетой El Mundo, отвечая на вопрос журналиста, сможет ли НАТО пережить президентство Трампа.

Каллас добавила, что если Соединенные Штаты начнут торговую войну с союзниками из Европы, выиграет от этого только Китай.

7 марта американский лидер в очередной раз потребовал, чтобы все члены НАТО вносили справедливый вклад в финансирование обороны, пригрозив, что государства, которые этого не делают, будут лишены защиты альянса. Глава Белого дома также усомнился, что участники объединения придут на помощь США, если Вашингтону потребуется защита.

Кроме того, в январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Он обосновал такое решение «ужасным» отношением к США в Европе, где нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

Как передавало ИА Регнум, еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович 12 марта заявил, что ЕС с 1 апреля введет торговые контрмеры в отношении товаров из США. По его словам, Вашингтон не оставил Брюсселю выбора.

Позже, 13 марта, глава Белого дома пригрозил ЕС ввести двухсотпроцентные пошлины на европейские вина, шампанское и другие напитки, если Брюссель не отменит 50%-ный тариф на виски. По мнению американского лидера, эти меры пойдут на пользу производителям из США.

При этом 20 марта издание Politico написало, что в Европейском союзе наблюдаются разногласия из-за политики Еврокомиссии по поводу ответных мер сообщества на американские ввозные пошлины, которые ранее ввел Трамп. Отмечается, что Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Ирландия, которые экспортируют больше всего алкоголя в США, через неделю выступили против такого решения, так как они опасаются эскалации торговой войны.