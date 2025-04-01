Вашингтон, 1 апреля, 2025, 08:45 — ИА Регнум. Американский бизнесмен, мультимиллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск посетил штаб-квартиру американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), где обсудил эффективность работы правительства страны. Об этом 1 апреля сообщило издание Axios со ссылкой на директора по связям с общественностью ЦРУ Лиз Лайонс.

Will Oliver — Pool via CNP/Global Look Press Илон Маск

«Маск, старший советник президента [США Дональда] Трампа, был принят директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и заместителем директора Майклом Эллисом», — говорится в публикации.

Уточняется, что на встрече также присутствовала группа ведущих кадровых сотрудников разведывательного ведомства США. Глава DOGE рассказал об успехах своего департамента, а также о «ключевых выводах», которые ему удалось сделать за это время. Кроме того, в ходе встречи обсуждались технологии.

«Директор Рэтклифф подчеркнул во время встречи важность уважения к деньгам налогоплательщиков и обеспечения того, чтобы они расходовались разумно и целесообразно — на миссию ЦРУ по защите Соединенных Штатов Америки», — также рассказала Лайонс.

Как сообщало ИА Регнум, газета The New York Times 20 марта написала, что Пентагон якобы ознакомит Маска с наиболее засекреченными планами действий США на случай потенциальной войны с Китаем. Утверждалось, что главе DOGE покажут 20-30 слайдов презентации на эту тему, включая предупреждающие признаки угрозы со стороны Китая и варианты ударов по китайским целям, а также временные рамки и стратегии.

Шеф Пентагона Пит Хегсет 21 марта опроверг сообщения о секретном брифинге для Маска в ведомстве. Трамп, в свою очередь, назвал «вздором» эту новость и обвинил в распространении фейковых новостей газету The New York Times. Сам Маск заявил, что ожидает судебного преследования в отношении сотрудников Пентагона, намеренно «сливающих» ложную информацию в СМИ.