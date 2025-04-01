Донецк, 1 апреля, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Донецке двух местных жителей, которые выдавали себя за сотрудников спецслужбы и занимались вымогательством денег под угрозой физического насилия. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

«Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержаны [два] жителя Донецка, представлявшиеся сотрудниками органов безопасности и вымогавшие под угрозой физического насилия денежные средства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас задержанные дают признательные показания, связанные с их преступной деятельностью оперативные материалы передали в региональное МВД для принятия процессуального решения.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Десногорска в Смоленской области, который выступал против проведения операции и призывал к массовым убийствам русских семей, в том числе детей и стариков. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму.

Ранее в этот же день ФСБ задержала в Крыму 18-летнего неонациста, который собирался поджечь мечеть по заданию спецслужб Украины. До этого задержанный участвовал в нападениях на граждан, портил их имущество, совершал поджоги и наносил экстремистскую символику.