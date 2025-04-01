Москва, 1 апреля, 2025, 08:01 — ИА Регнум. Два самолета Ил-76 МЧС РФ со спасателями на борту прибыли в Мьянму для участия в ликвидации последствий землетрясения. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба МЧС в своём Telegram-канале.

«Два борта, вылетевшие накануне, прибыли в пострадавший регион. Всего 264 российских спасателя привлечены к ликвидации последствий сильнейшего землетрясения в республике», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что Россия направила в Мьянму для помощи населению самую большую группировку спасателей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МЧС России направило в пострадавшую от землетрясений Мьянму еще два спецборта Ил-76, на борту которых находятся 95 спасателей. В составе команды спасателей есть в том числе кинологические расчеты и медицинские работники. Специалисты из РФ будут работать в наиболее пострадавших районах.

В Мьянме 28 марта произошло мощное землетрясение. По разным оценкам, магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Эпицентр находился недалеко от второго по величине города Мьянмы — Мандалая в округе Сикайн. За ним последовало второе землетрясение магнитудой 6,4.

В результате погибли 2056 человек, еще 3,9 тыс. человек пострадали. Пропавшими без вести числятся 270 человек.

В Мандалае, столице Мьянмы Нейпьидо и ряде других городов пострадали жилые дома, объекты инфраструктуры, линии электропередачи, нефтепроводы, резервуары для хранения нефти.

Ранее по указанию президента РФ Владимира Путина в Мьянму направились два самолета МЧС со сводным отрядом из 120 спасателей. В ночь на 31 марта российские спасатели спасли из-под завалов женщину. Она пролежала под обрушившимися конструкциями двое суток. Как сообщили в МЧС, спасательная операция длилась восемь часов. Российским специалистам помогали коллеги из Китая.