Вашингтон, 1 апреля, 2025, 08:23 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Марко Рубио на переговорах с министром иностранных дел Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте поблагодарил мексиканскую сторону за совместную работу в сфере миграции и безопасности, в результате чего значительно снизился поток нелегалов. Об этом 1 апреля сообщило внешнеполитическое ведомство Мексики в соцсети Х (ранее Twitter).

«Рубио выразил благодарность Мексике за совместную уважительную работу по вопросам миграции и безопасности, которая позволила существенно снизить нерегулярные миграционные потоки», — говорится всообщении.

Отмечается, что стороны договорились о возможности визита госсекретаря США в Мексику в течение ближайшего времени.

Во время переговоров Рубио и де ла Фуэнте провели обсуждение вопросов двусторонних отношений США и Мексики, в том числе работы по контролю за незаконным оборотом оружия и продолжение сотрудничества в рамках трехстороннего Соглашения о свободной торговле T-MEC, а также назначение экс-посла США в Мексике Кристофера Ландау новым заместителем американского госсекретаря.

«Что касается экономических вопросов, глава МИД Мексики подчеркнул значимость поддержания T-MEC и ближайшую необходимость его пересмотра, учитывая положительные результаты для всех трех стран», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, газета The New York Post 31 марта написала, что количество нелегальных пересечений границы между США и Мексикой в марте достигло рекордно низкого уровня — около 7 тыс. попыток. Отмечалось, что это на 94% ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

Президент США Дональд Трамп 18 марта призвал нелегалов самостоятельно депортироваться из страны с помощью приложения CBP Home. Глава Белого дома подчеркнул, что сделавшие это добровольно будут иметь шанс вернуться в США на законных основаниях.

В ходе президентской кампании в США в 2024 году Трамп пообещал перекрыть американскую южную границу и остановить поток нелегалов из Мексики. В конце января по его указу был перекрыт пропуск нелегалов в страну. Пентагон также сообщил, что на границу с Мексикой направили около 1,5 тыс. военных.