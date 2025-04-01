Донецк, 1 апреля, 2025, 07:54 — ИА Регнум. Российским штурмовикам 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» удалось сорвать контратаку ВСУ в селе Запорожье Донецкой Народной Республики (ДНР) с помощью натовских противотанковых мин. Об этом сообщил заместитель командира роты по военно-политической работе батальона Артур Галин.

Shatokhina Natalya/Global Look Press

«После того как мы закрепились на опорном пункте, поступил приказ заминировать дорогу, откуда заезжала техника противника. Дорога была заминирована французскими трофейными минами. После чего они дали о себе знать, показали хороший результат. На них был подорван американский гусеничный бронетранспортер М113», — приводит ТАСС слова бойца.

Галин добавил, что бронетранспортер ВСУ сгорел вместе с десантом. После отражения атаки ВСУ украинские военные оставили попытки прорваться к позициям ВС РФ, уточнил военнослужащий.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта ВС РФ освободили населённый пункт Запорожье в ДНР.

По словам снайпера 40-й бригады морской пехоты с позывным Коваль, российские войска атакуют опорные пункты ВСУ в лесных массивах в ДНР. Он отметил, что в лесных массивах севернее населённого пункта Днепроэнергия украинские формирования оборудовали сеть фортификационных сооружений. Российские военнослужащие не оставляют противнику шансов, штурмуя указанный участок, заключил Коваль.

12 марта Минобороны сообщило об освобождении сёл Новомарково и Днепроэнергия в ДНР. Подразделения группировки «Юг» также нанесли поражение силам противника в районах 10 населённых пунктов в ЛНР и ДНР.