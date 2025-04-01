ВСУ обстреляли Горловку, пострадали более 10 человек — 1132-й день СВО
Власти Горловки заявили о 12 пострадавших при атаке ВСУ — 1132-й день спецоперации
Не менее 13 мирных жителей Горловки пострадали 1 апреля при атаке Вооружёнными силами Украины (ВСУ) пассажирского автобуса на улице Победы в центре города, сообщил мэр Иван Приходько. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что люди, получившие ранения различной степени тяжести, ехали на работу. Кроме того, киевские вооружённые формирования атаковали посёлок Нижний Хутор в Центрально-Городском районе Горловки, повредив коммуникации. Таким известием ознаменован новый, 1132-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
«Ранения средней степени тяжести получили пять человек: мужчины 1980 и 1984 г. р., женщины 1968, 1962 и 1976 г. р. Ещё семь человек, в числе которых мужчина 1974 г. р., женщины 1957, 1970, 1966, 1988, 1960 и 1979 г. р., получили легкие ранения и будут проходить амбулаторное лечение», — сообщил в Telegram-канале Денис Пушилин.
Накануне, 31 марта, Украинские войска обстреляли Горловку при помощи «натовских» снарядов, быо зафиксировано возгорание частных жилых домов, сообщало в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
На фоне попыток мирного диалога между Москвой и Вашингтоном Киев при поддержке «европейских партнеров» не снижает интенсивность ударов по гражданским объектам на российской территории, убивая и причиняя вред гражданскому населению. Наибольшее число пострадавших гражданских жителей зафиксировано в ДНР, ЛНР и Херсонской области, сообщил в Telegram-канале 1 апреля посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«С 24 по 30 марта от обстрелов украинских нацистов пострадали 118 мирных жителей: ранены 104 человека, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 14 человек», — подчеркнул дипломат.
Всего по гражданским целям на российских территориях за прошедшие семь дней ВСУ выпустили не менее 1785 боеприпасов, информировал Мирошник.
Тем временем российская армия продолжает теснить врага практически на всех участках фронта. Сразу пятеро боевиков 153-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен у села Запорожье в ДНР и при допросе штурмовиками 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» заявили, что в плену им нравится больше, чем в рядах ВСУ. Соответствующее видео 1 апреля опубликовано ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
«Наша задача была сидеть и наблюдать. [В плену в России] нравится больше», — заявили украинские военнослужащие. Также пленные рассказали, что были насильно мобилизованы.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.