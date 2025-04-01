Не менее 13 мирных жителей Горловки пострадали 1 апреля при атаке Вооружёнными силами Украины (ВСУ) пассажирского автобуса на улице Победы в центре города, сообщил мэр Иван Приходько. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что люди, получившие ранения различной степени тяжести, ехали на работу. Кроме того, киевские вооружённые формирования атаковали посёлок Нижний Хутор в Центрально-Городском районе Горловки, повредив коммуникации. Таким известием ознаменован новый, 1132-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«Ранения средней степени тяжести получили пять человек: мужчины 1980 и 1984 г. р., женщины 1968, 1962 и 1976 г. р. Ещё семь человек, в числе которых мужчина 1974 г. р., женщины 1957, 1970, 1966, 1988, 1960 и 1979 г. р., получили легкие ранения и будут проходить амбулаторное лечение», — сообщил в Telegram-канале Денис Пушилин.

Накануне, 31 марта, Украинские войска обстреляли Горловку при помощи «натовских» снарядов, быо зафиксировано возгорание частных жилых домов, сообщало в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

На фоне попыток мирного диалога между Москвой и Вашингтоном Киев при поддержке «европейских партнеров» не снижает интенсивность ударов по гражданским объектам на российской территории, убивая и причиняя вред гражданскому населению. Наибольшее число пострадавших гражданских жителей зафиксировано в ДНР, ЛНР и Херсонской области, сообщил в Telegram-канале 1 апреля посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Последствия атаки БПЛА ВФУ по площади Победы в центре Горловки 1 апреля 2025 года.

«С 24 по 30 марта от обстрелов украинских нацистов пострадали 118 мирных жителей: ранены 104 человека, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 14 человек», — подчеркнул дипломат.

Всего по гражданским целям на российских территориях за прошедшие семь дней ВСУ выпустили не менее 1785 боеприпасов, информировал Мирошник.

ВСУ обстреляли центр Горловки 1 апреля 2025 года.

Тем временем российская армия продолжает теснить врага практически на всех участках фронта. Сразу пятеро боевиков 153-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен у села Запорожье в ДНР и при допросе штурмовиками 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» заявили, что в плену им нравится больше, чем в рядах ВСУ. Соответствующее видео 1 апреля опубликовано ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Наша задача была сидеть и наблюдать. [В плену в России] нравится больше», — заявили украинские военнослужащие. Также пленные рассказали, что были насильно мобилизованы.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.