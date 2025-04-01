Брянск, 1 апреля, 2025, 07:31 — ИА Регнум. В течение прошедшей ночи над территорией Брянской области дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и ликвидировано три вражеских беспилотника. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале ведомства.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области», — отмечается в сообщании.

Как уточнил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, в результате уничтожения трёх беспилотников самолётного типа пострадавших и разрушений нет. На местах происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Глава региона выразил благодарность защитникам Родины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что над Брянской областью вечером 31 марта средства ПВО ликвидировали шесть украинских беспилотников. Пострадавших и разрушений нет.

31 марта в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО за сутки сбили пять американских авиабомб JDAM и 150 дронов украинских формирований. Уточнялось, что в течение суток авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам запуска дронов, складам боеприпасов, оружия и имущества противника, а также по пунктам временной дислокации украинских бойцов и воюющих на стороне Киева иностранных наемников в 147 районах.

В ночь на 31 марта силы ПВО армии России ликвидировали 66 беспилотников украинских войск в небе над несколькими регионами РФ. Из этого числа 41 дрон удалось нейтрализовать в Брянской области, 24 — в небе над Калужской областью и один — над Курской областью.