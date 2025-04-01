Горловка, ДНР, 1 апреля, 2025, 07:23 — ИА Регнум. В результате атаки ВСУ по площади Победы в Горловке пострадали 12 человек. Об этом утром 1 апреля сообщил мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«По уточнённой информации, количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до 12», — написал Приходько в Telegram-канале.

По его данным, из-за атаки киевского режима также оборвалась контактная сеть, в результате чего пришлось временно приостановить движение троллейбусов по городу.

Помимо этого, без электричества остались посёлки Нижний Хутор (Центрально-Городской район Горловки) и шахты им. В. И. Ленина.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта в результате обстрела со стороны украинской армии ранения получили 11 мирных жителей Горловки. ВСУ атаковали центр города кассетными боеприпасами. Под удар попал жилой массив «Строитель». Пострадали жилые дома, теплотрасса, гражданский автомобиль и «Газель» маршрута № 100.

Утром 22 марта жительница Горловки пострадала в результате обстрела со стороны украинских войск. Приходько сообщил, что также беспилотник противника атаковал машину скорой помощи в населённом пункте, в результате чего никто не пострадал.

Киевский режим за сутки 24 марта обстрелял территорию Донецкой Народной Республики 27 раз, выпустив в общей сложности 85 боеприпасов. В результате агрессии Киева пострадали восемь мирных жителей, включая трёх детей. Помимо этого, повреждения получили три жилых дома, три автомобиля, автобус городского маршрута и объект гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили по российскому региону 85 единиц различных боеприпасов.