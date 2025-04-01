Газа, Палестина, 1 апреля, 2025, 07:18 — ИА Регнум. В убийстве 15 медицинских работников и спасателей в секторе Газа обвинила армию Израиля (ЦАХАЛ) Организация Объединенных Наций (ООН). Об этом 31 марта сообщает газета The Guardian.

«По данным управления ООН по гуманитарным вопросам, сотрудники Палестинского Красного Полумесяца (PRCS) и гражданской обороны выполняли миссию по спасению коллег, которые были обстреляны ранее в тот же день, когда их четко обозначенные автомобили попали под сильный израильский огонь в районе Тель-аль-Султан города Рафах», — уточняет издание.

Как сообщил глава Управления ООН по гуманитарным вопросам (OCHA) в Палестине Джонатан Уиттол, погибшие медработники впоследствии были похоронены в братской могиле на юге Газы, а их машины скорой помощи и автомобиль миссии ООН — засыпаны песком с помощью бульдозера. Отмечается, что тело одного из врачей найдено со связанными руками.

По данным ОСНА, стрельба произошла 23 марта, на следующий день после наступления армии Израиля в районе, расположенном недалеко от египетской границы. Один сотрудник Красного Полумесяца на настоящий момент числится пропавшим без вести. В Международном комитете Красного Креста заявили, что район считался безопасным и не требовал дополнительного согласования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 29 марта армия Израиля начала наземную операцию в районе города Рафах в секторе Газа. В рамках операции ЦАХАЛ ликвидировала инфраструктуру палестинской группировки.

По данным телеканала Asharq, Египет и Катар проводят консультации с Израилем и ХАМАС с целью добиться освобождения пяти заложников и прекращения огня в секторе Газа на 50 дней. Делегации провели несколько встреч с представителями палестинского движения в Дохе, а также дополнительные переговоры с США и самим Израилем.

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные действия против ХАМАС в секторе Газа и нанесла массированные удары по объектам движения в анклаве. На следующий день израильские войска начали наземную операцию в центральной и южной частях сектора Газа для увеличения буферной зоны и создания барьера между северной и южной частями анклава.