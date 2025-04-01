Суджанский район, Курская область, 1 апреля, 2025, 07:09 — ИА Регнум. Украинские военные во время оккупации приграничных районов Курской области запрещали мирным жителям хоронить гражданских на кладбищах. Об этом сообщил местный житель.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«ВСУ запрещали нам хоронить жителей на кладбищах, потому что заминированы. Поэтому чаще всего хоронили на огородах», — приводит ТАСС слова мужчины.

Как рассказал местный житель, людям приходилось ходить по разрушенным домам и собирать в коробки кости погибших в результате атак ВСУ, после чего хоронить останки.

Как передавало ИА Регнум, украинские вооруженные формирования совершили нападение на Курскую область 6 августа. Российские военные вытеснили ВСУ к приграничью. В последнее время российские военнослужащие провели ряд стремительных эффективных операций против ВСУ в Курской области. 13 марта российские солдаты освободили город Суджу и населенные пункты Меловой и Подол, 15 марта — расположенные рядом Рубанщину и Заолешенку.

Президент России Владимир Путин 19 марта сообщил, что ВС России завершают разгром украинских формирований в курском приграничье.

Украинские военные за время оккупации приграничных районов Курской области совершили массу преступлений против мирного населения. Так, 23 марта СК РФ сообщил, что российские следователи располагают доказательствами расстрела мирных жителей в Курской области украинскими формированиями. Следствие установило, что в Судже в январе–феврале 2025 года украинские военные занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители. Боевики целенаправленно стреляли по жилым домам в Судже, и некоторые здания в результате были полностью разрушены.

30 марта МЧС России сообщило, что с 12 марта из Суджи было эвакуировано в безопасные районы 676 человек. В ведомстве уточнили, что в точках сбора сотрудники МЧС и волонтёры помогают эвакуированным связаться с близкими по сотовой связи, находят их в социальных сетях и через свои группы. Таким образом с августа 2024 года была восстановлена связь с 1700 гражданами. В министерстве также добавили, что в пунктах временного размещения работают психологи МЧС России, которые оказывают всю необходимую помощь и поддержку курянам. В настоящее время привлечены более 20 специалистов.